Не комплимент России: прогноз Всемирного банка

Москва, , 15:17 — REGNUM По большому счету в прогнозе Всемирного Банка относительно российской экономики нет ничего удивительного. То, что экономический рост, достигший в 2018 году 2,3%, стал максимумом за шесть лет, конечно, не является комплиментом для России. Такой темп роста является совершенно недостаточным для отечественной экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

«Это особенно верно в свете того, что президент РФ Владимир Путин поставил целью довести темпы роста экономики до уровня среднемировых. По прогнозу того же Всемирного банка они составят в 2019 году 2,6%, а в 2020 году — 2,7%. Годом ранее прогноз этой же организации был гораздо оптимистичнее», — отметил эксперт.

Высокая вероятность разворачивания полноценной торговой войны между США и Китаем (и возможно между США и другими странами), рост протекционистских настроений по всему миру и вялая инвестиционная активность привели к ухудшению прогноза экономики России.

«Казалось бы, при падении динамики мировой экономики России становится легче её догнать. Но, к сожалению, это совсем не так. Более того, при нынешней нефте-газо-металло-древесино-направленности российского экспорта любое замедление мировой экономики сразу же приводит к падению мировых цен на эти ресурсы, и поэтому к замедлению российской экономики», — высказал своё мнение Ермолаев.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Всемирного банка понизили прогноз по итоговому росту российской экономики за 2018 год — с 1,4% в апреле до 1,2% в мае. Ухудшение прогноза связано с сокращением нефтедобычи, и ужесточением валютной политики в сочетании с увеличением НДС в начале года.

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