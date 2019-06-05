На эстонских электростанциях собираются жечь дрова

Таллин, , 15:03 — REGNUM По мнению экспертов Эстонского объединения производителей теплоэнергии (EJKÜ), предложение использовать биомассу для генерации электроэнергии может привести к негативным последствиям для экономики страны, и прежде чем пойти на такой шаг, следует провести анализ возможного влияния такого решения на рынок древесины.

«Сжигание древесины в неэффективных котлах с низким КПД — это, по сути, пустая трата ресурса. Древесина — ценный продукт и ограниченный ресурс, использовать который следует с умом. С большой долей уверенности можно сказать, что массовое сжигание древесины в планируемом масштабе повысит стоимость теплоэнергии во всей стране», — заявил изданию err.ee исполнительный директор EJKÜ Сийм Умблея.

Он напомнил, что в 2010—2012 годах, когда на нарвских электростанциях массово сжигали древесину, на Северо-Востоке Эстонии цена на древесную щепу и дрова повысилась на 40%, а по стране в целом — на 15%.

В настоящее время правительство Эстонии изучает вопрос об использовании древесной щепы в качестве топлива для нарвских электростанций как один из путей выхода из нарастающего кризиса в энергетическом секторе.

Как написал в газете Päevaleht вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар, из-за повышения стоимости квот на выброс углекислого газа ставшее неконкурентоспособным производство электроэнергии на основе сжигания горючих сланцев надо хотя бы частично заменить использованием биомассы.