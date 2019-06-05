В Южной Корее зафиксировали отрицательное сальдо платежного баланса

Сеул, , 15:35 — REGNUM В Южной Корее впервые за семь лет зафиксировали дефицит счета текущих операций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, в апреле 2019 года в стране зафиксировали отрицательное сальдо платежного баланса в размере $660 млн.

Известно, что дефицит счета текущих операций зафиксирован впервые с апреля 2012 года.

Известно, что экспорт страны составил $48,3 млрд, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А в первом квартале 2019 года экспорт страны сократился на 7,8%, до $185,8 млрд.

В апреле 2019 года импорт составил $42,63, что на 1,8% больше по сравнению с 2018 годом, а в первом квартале импорт, напротив, сократился на 5,3%, до $160,52 млрд.

Баланс услуг и некоммерческих платежей составил $1,43 млрд, счет распределения первичных доходов составил $4,33 млрд, дивидендный доход — $4,99 млрд.

Счёт текущих операций — раздел платёжного баланса страны, в котором фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей.