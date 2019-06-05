Apple надеется не пострадать из-за торговой войны США и Китая

Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Торговая война Соединённых Штатов и Китая не затронет компанию Apple. Такое мнение в интервью телеканалу CBS высказал глава американской корпорации Тим Кук.

«В настоящий момент китайцы вообще не нацелены на Apple. И я не ожидаю, что это произойдёт, если честно», — признался он.

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Тим Кук отметил, что не предвидит роста цен на продукцию Apple, в частности смартфоны iPhone, из-за введения новых торговых пошлин.

«Надеюсь, этого не случится. И я не ожидаю, что это произойдёт, — сказал глава компании. — Я знаю, люди думают, что iPhone сделан в Китае. Но iPhone собран в Китае. Правда в том, что iPhone делают везде, во всём мире. И поэтому пошлина на iPhone повредит всем этим странам, но больше всего пострадает именно эта (США — прим. ИА REGNUM )».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2019 года глава американской корпорации Apple Тим Кук заявлял, что снижение объема продаж iPhone происходит из-за сокращения рынка сбыта в Китае. Комментируя итоги 2018 года, он констатировал более чем 100%-ное отставание по сравнению с прогнозируемым объёмом продаж. В качестве причины такому положению дел Кук назвал напряжённость в торговле между Соединёнными Штатами и Китаем, которая оказала дополнительное давление на экономику США.

Напомним, торговая война между США и Китаем разгорелась почти год назад. Конфликт начался с введения пошлин на импорт китайских товаров со стороны Вашингтона. Пекин незамедлительно ответил симметричным вводом пошлин на товары из США.