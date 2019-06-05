СМИ сообщили о росте тарифов на мобильную связь в России

Москва, , 14:38 — REGNUM С декабря 2018 года по май 2019 года средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России выросла на 3%, до 262 рублей в месяц, сообщает 5 июня «Коммерсант» со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства Content Review.

Отмечается, что рост цен зафиксирован впервые с августа 2017 года. Это связано с отменой роуминга, а также повышением НДС, отмечают эксперты. При этом наиболее резкий рост тарифов на мобильную связь зафиксирован на Северном Кавказе (+8%).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в России вступил в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга. В соответствии с документом, оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту. Также напомним, что с 1 января 2019 года ставка НДС в России поднялась с 18% до 20%.

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