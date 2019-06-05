Правомерно: Deutsche Bank забрал золото Венесуэлы

Москва, , 14:36 — REGNUM Действия Deutsche Bank не должны вызывать удивления и никоим образом не относятся к политике. Венесуэла ещё в 2016 году получила от немцев кредит, по которому решила не платить, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

По его словам, страна испытывает немалые трудности. Но почему эти проблемы должен решать Deutsche Bank.

«Каракас вообще не обслуживает взятый кредит, и в этой ситуации кредитор имеет полное право конфисковать имущество должника в объеме, соответствующем задолженности. К немцам вопросов нет, а вот к Венесуэле — масса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банк Deutsche Bank (Германия) установил контроль над 20 тоннами венесуэльского золота. Эта мера принята в связи с тем, что Каракас перестал оплачивать ему кредит.

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