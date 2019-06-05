Среда, 5 Июня 2019 года
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Hanwha Group передала два судна-мусоросборщика компании во Вьетнаме

Экономика

На мероприятии по передаче судов присутствовали 80 человек

Виньлонг, Вьетнам, 5 июня 2019, 14:31 — REGNUM  Южнокорейская компания Hanwha Group примет участие в решении экологических проблем во Вьетнаме. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 5 мая во Всемирный день окружающей среды представители компании Hanwha Group подарили два судна-мусоросборщика вьетнамской компании города Виньлонг.

На мероприятии по передаче судов присутствовали 80 человек, включая главу Hanhwa Communication Committee, генерального директора Hanwha Life Vietnam, вице-президента и главу Hanwha Techwin Vietnam, представителя мэрии провинции Виньлонг, представителя министерства природных ресурсов и экологии Вьетнама, а также представителя Global Green Growth Institute.

Известно, что судна-мусоросборщики оборудованы солнечной панелью Q. Peak, произведенной Hanwha Chemical, а также конвейерной системой по сбору плавающего мусора.

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Проблемы экологии
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