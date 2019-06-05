На Украине снизят цены на газ с $323 до $283 за 1 тыс. куб — Гройсман

Киев, , 14:21 — REGNUM Правительство Украины обяжет «ненасытного монополиста» Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» снизить цены на газ в июне до 8000 тыс грн. ($294) за 1 тыс. кубометров, а в июле — до 7700 грн. ($283). Об этом 5 июня пообещал на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, сегодня в некоторых областях Украины цены на газ выросли до $323 за 1 тыс. кубометров газа на фоне падения цен на газ на европейском рынке.

«По некоторым регионам Украины они накрутили цену до 8800 грн… Ожидаю, что уже в июне они изменят цену на газ и в июле дадут прогноз по снижению цен на газ… В июне газ должен стоить около 8 тыс грн., в июле — 7700, а не 8800 грн. Это тот коридор (7,7−8 тыс грн.), который сегодня полностью отвечает рыночной цене», — считает Гройсман.

При этом он напомнил, что именно его правительство решило выполнить условие меморандума с Международным валютным фондом о повышении цен на газ, в результате чего с 2014 года цена «голубого топлива» возросла в 12 раз.

«Мы не можем отказаться от выполнения этих задач, нравятся они мне или не нравятся, так называемый импортный паритет. Тут я не могу ничего сделать. Но когда импортные цены снижаются, то у меня вопрос: «И внутренняя цена для украинских потребителей должна снижаться, правильно?» — задался вопросом Гройсман.

При этом он признал, что его правительству так и не удалось ввести рынок газа, поскольку «Нафтогаз» остался монополистом.

«Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст возможность НАК «Нафтогаз Украины» злоупотреблять своим монопольным положением, а они — монополисты. Хотел добавить еще одно слово «ненасытные». Мы должны привести их в чувство теми решениями, которые с одной стороны обязывают выполнить наши обязательства, которые мы брали, а с другой стороны не дают издеваться над украинскими гражданами», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня «Нафтогаз» повысил цену на природный газ для населения на 4,6% или на 38 копеек до 8,6 гривен/куб. м (с НДС). В частности, «Нафтогаз» разослал газораспределительным компаниям проект, которым обязал увеличить цену на газ на 4,6% или до 8600 гривен ($316) за 1000 куб. м.

Напомним, в апреле команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обсудила возможность снижения цен на газ. «Этот вопрос сейчас на обсуждении, в том числе среди экспертов. И насколько я понимаю, это один из реальных возможных механизмов снизить тарифы в стране», — заявил 24 апреля на тот момент спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.