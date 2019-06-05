На форуме в Петербурге Ингушетия подпишет соглашения на 6 млрд рублей

Магас, , 14:05 — REGNUM Ингушетия намерена подписать на XXIII Петербургском международном экономическом форуме шесть соглашений о сотрудничестве. Среди них два соглашения об инвестициях на сумму свыше 6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе главы республики.

Так, делегация республики во главе с руководителем Юнус-Беком Евкуровым планирует подписать трехстороннее соглашение с АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и ООО «Агрокомбинат Сунжа» о реализации проекта по строительству тепличных комплексов. Еще один проект будет заключен с ООО «Русалэнерго». Он касается реализации инвестиционного проекта «Цифровизация экономики и энергетики Республики Ингушетия».

Кроме того, делегация Ингушетии рассчитывает подписать соглашения с МРСК Северного Кавказа об инновационном развитии электросетевого комплекса республики с применением технологий цифровизации. С АО «Деловая среда» будет установлено сотрудничество в сфере реализации обучающих программ для бизнеса, а с АО «Тэк-Торг» — о сотрудничестве в сфере развития закупочной деятельности.

На сотрудничество в сфере подготовки педагогических работников для Ингушетии будет направлено соглашение с Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина.

В 2018 году Ингушетия подписала во время форума ряд выгодных соглашений, в том числе с Калмыкией. Власти субъектов договорились сотрудничать в области туризма, во внедрении «зеленой» энергетики и в сельском хозяйстве.