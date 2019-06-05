«Северсталь» планирует развивать собственные цифровые бизнесы

Москва, , 13:53 — REGNUM «Северсталь» сформировала в своей структуре управление, которое займется развитием цифровых бизнесов, сообщает 5 июня пресс-служба предприятия.

«Мы намерены применить их для развития и инкубирования диджитал-проектов, которые смогут стать самостоятельными бизнесами компании, — сообщил руководитель дирекции по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам «Северстали» Андрей Лаптев. — При этом мы сфокусируемся на цифровых решениях, которые имеют непосредственное отношение к нашей отрасли и отраслям-потребителям нашей продукции».

Представитель компании отметил, что цифровые проекты, с одной стороны, будут играть роль дополнительных сервисов для клиентов предприятия, а с другой, послужат дополнительным источником для роста показателя EBITDA на 10−15% ежегодно.

Планируется, что инвестиции в цифровые бизнесы на первом этапе составят несколько миллионов долларов год.

Ранее в компании «Северсталь» объявили о подписании соглашения, в соответствии с которым сортовой завод в Балакове будет продан компании «Абинский электрометаллургический завод».

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