Всемирный банк выступил «капитаном Очевидность»: об экономике РФ

Москва, , 13:52 — REGNUM Отметив рекордный за шесть лет рост экономики России, Всемирный банк выступил «капитаном Очевидность», просто повторив данные Росстата, к которым, стоит напомнить, в последнее время много вопросов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Действительно, по расчетам статистического ведомства России, в 2018 году индекс физического объема ВВП вырос на 2,3%. Выше темп роста наблюдался в 2012 году, когда он составил 3,7%, а в 2017 он составлял лишь 1,6%.

«Всемирный банк отмечает, что экономика РФ в прошлом году росла невзирая на санкционное давление. Поддержку росту оказали проведение ЧМ-2018 и позитивная динамика сырьевых рынков. Тем не менее он оказался все же ниже среднемирового роста, который оценивается в 3%», — отметил эксперт.

На фоне обострения торговых войн США в 2019 году рост мирового ВВП ожидается Всемирным банком на уровне 2,6%. А прогноз по российскому ВВП понижен до 1,2%, это немного ниже, чем достаточно скромный прогноз правительства РФ, которое ожидает в 2019 году рост ВВП РФ на уровне в 1,3%. Разница небольшая.

«Надежды правительства на дальнейшее ускорение роста российской экономики до темпа выше 3% начиная с 2021 года связаны с началом финансирования и реализации национальных проектов, которые по плану должны начаться во второй 2019 года», — полагает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк в обзоре обратил внимание на то, что в 2018 году ВВП России рекордно вырос. По данным Росстата, рост российской экономики в 2018 году составил 2,3%, ту же цифру приводит и Всемирный банк.

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