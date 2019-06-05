Нацпроект: Оренбуржье экспортирует в Узбекистан крупный рогатый скот

Оренбург, , 13:47 — REGNUM Узбекистан решил открыть свой рынок для импорта из Оренбуржья. Оренбургская область в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» отправит в Узбекистан 2 тысячи голов крупного рогатого скота, овец и коз. Такой объем экспорта предусмотрен до конца 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и внешних связей региона.

В настоящее время представители компаний Водий Томорка Хизмат (Узбекистан) находятся Оренбуржье для проведения переговоров по экспорту крупного рогатого скота. Директор компании Рустам Маликов и его заместитель Елена Бикусова уже достигли договоренности с руководителями Оренбургского союза промышленников и предпринимателей по поставкам крупного рогатого скота, овец и коз.

Узбекистан решил открыть свой рынок для импорта из Оренбуржья после того, как в конце марта 2019 года президентом Узбекистана были приняты решения, направленные на увеличение поголовья скота, птицы, развития кормовой базы и откормочных площадок в республике. В этой связи партнеры из Ферганской и Ташкентской областей выступили с инициативой приобрести в хозяйствах Оренбургской области 2 тысячи голов крупного рогатого скота (породы казахской белоголовой), овец и коз, а также зерна, комбикормов и другой продукции.

Реверсная бизнес-миссия из Узбекистана организована в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Центром поддержки экспорта совместно с Оренбургским союзом промышленников и предпринимателей.