На Тайване появится ветряная электростанция — СМИ

Сеул, , 14:02 — REGNUM Представители южнокорейских компаний Hyundai Engineering & Steel Industries, Samkang M&T и датской энергетической компании Ørsted подписали контракт на поставку конструкций для проекта по строительству ветряной электростанции на Тайване. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, южнокорейская компания планирует построить два ветрогенератора Чжанхуа 1 и Чжанхуа 2а в 35−50 км от побережья города Чжанхуа. По предварительным данным, строительные работы завершатся к 2022 году, а производственная мощность ВЭС составит 900 Мвт.

«Мы рады, что заключили сделку с южнокорейскими компаниями. Последние несколько лет компании Южной Кореи активно принимают участие в строительстве ветряных электростанций, например компания LS Cable недавно выиграла тендер на строительство ветропарка Hornsea Project Two в Великобритании», — сообщил представитель компании Ørsted по Азиатско-Тихоокеанскому направлению.

Ørsted A/S — крупнейшая энергетическая компания Дании, основанная в 1972 году.