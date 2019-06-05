Москва, , 13:41 — REGNUM В «прогнозистов» Всемирного банка уже полетели камни и палки насмешливых комментаторов. На самом деле, если разобраться, Всемирный банк, в первую очередь констатировал бурный рост экспорта в денежном выражении, и он, действительно, имеет место быть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Основной триггер экспорта — снижение доли затрат на оплату труда в долларовом выражении (в котором производит свои расчёты международная организация Всемирный банк) вследствие девальвации рубля в расчётном периоде (2018 год), а также преимущество ценообразования экспортной продукции, связанное всё с тем же ослаблением курса рубля к доллару (было — 57, стало — 67). Как говорят в просторечии, экспортный сектор российской экономики заработал «в два конца», — пояснил эксперт.

Однако некорректностью экспертной оценки Всемирного банка можно считать отождествление темпов роста экспортной выручки РФ с темпами экономики в целом, ибо даже у такой страны как Россия экономика — это не только экспорт.

«К результирующим темпам субфебрильного роста ниже 2% привело сильное, по официальным данным на 1,5%, а в реальности, по данным собственных исследований российских розничных сетей, — значительно хуже, падение потребительского спроса в нашей стране», — отметил Рожанковский.

Причина на удивление всё та же самая — девальвация рубля на фоне высокой скрытой (нерегистрируемой) безработицы и стагнирующих зарплат. Позиция по запасам, ещё одной компоненте расчёта ВВП, была близкой к нейтральной по итогам прошлого года.

«В итоге достаточно высокие темпы прироста экспорта были значительно подпорчены падающим внутренним рынком, что не позволяет говорить об интегральном росте экономики России в его классическом понимании», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк в обзоре обратил внимание на то, что в 2018 году ВВП России рекордно вырос. По данным Росстата, рост российской экономики в 2018 году составил 2,3%, ту же цифру приводит и Всемирный банк.

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