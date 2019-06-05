В Индонезии выросли цены на кокосовый орех — СМИ

Джакарта, , 13:42 — REGNUM Стоимость кокосового ореха в Индонезии выросла с пяти до семи тыс. рупий, сообщает Gatra.

Издание отмечает, что рост цен на этот продукт вызван несколькими факторами.

«Стоимость доставки кокоса обычно составляет 3 млн рупий (около $200) сейчас она выросла до 5,5 млн рупий. Это сказывается на итоговой цене», — заявил журналистам Имам Махфуд, продавец кокоса на Центральном рынке в Джакарте.

Кроме того, увеличение цен связано с сокращением предложений на рынке из-за нехватки сборщиков кокосовых орехов в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД Индонезии Рату Сильви Гаятри заявила, что Индонезия планирует продвигать в Латинскую Америку и Карибский бассейн индонезийские продукты питания и напитки на основе кокоса.

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