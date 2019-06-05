В Оренбуржье начала работать новая солнечная электростанция

Оренбург, , 13:36 — REGNUM В Соль-Илецком районе Оренбургской области введена в эксплуатацию Григорьевская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 10 МВт. 1 июня новая станция начала отпуск электроэнергии в сеть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Прогнозная годовая выработка электроэнергии Григорьевской СЭС составляет 12,5 млн кВт/ч. По оценке специалистов, это позволит избежать 6,5 тысячи тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 3,7 млн кубометров природного газа ежегодно.

Ранее группа компаний «Хевел» построила и ввела в эксплуатацию Переволоцкую СЭС мощностью 5 МВт, Соль-Илецкую — 25 МВт, Чкаловскую — МВт, а также Плешановскую и Грачевскую СЭС по 10 МВт каждая, которые в 2017 году были проданы ПАО «Фортум». Таким образом, установленная мощность солнечных электростанций под управлением «Хевел» в регионе достигла 70 МВт.

Стоит отметить, в Оренбургской области (вместе с Григорьевской) действуют 11 солнечных электростанций мощностью от 5 до 60 МВТ. Их суммарная мощность составляет 235 МВт. По этому показателю Оренбуржье занимает в России лидирующие позиции.

Читайте также: В Оренбуржье открылась первая солнечная электростанция

А также: Оренбуржье обладает огромным потенциалом для развития «зеленой экономики»