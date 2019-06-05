В Минфине рассказали о готовящихся изменениях закона о госзакупках

Москва, , 13:34 — REGNUM Законопроект, направленный на уточнение и упрощение некоторых норм системы госзакупок, Минфин планирует доработать и внести в Госдуму осенью. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Лавров в ходе заседания рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства о госзакупках, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

«Мы готовим осенний законопроект, второй, в котором соберем те предложения, которые либо по методологической сложности, либо по содержательной непроработанности, либо по необходимости внесения в сопутствующее законодательство, нельзя было реализовать в этом пакете (принятых законов об упрощении процедуры)», — заявил Лавров.

В частности, по его словам, Минфин планирует сократить количество конкурентных способов закупок, которое сегодня достигает 11. Кроме того, министерство также хочет увеличить число участников, которые должны будут заключать контракты, а также ввести контроль над деятельностью банков.

«Банки у нас сейчас стали полноценными участниками контрактной системы в самых разных форматах. Все мы с ними взаимодействуем, а контролировать пока не можем — думаю, что эту проблему тоже нужно урегулировать», — отметил Лавров.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, Минфин планирует перевести часть госзакупок на систему так называемого «электронного магазина», что существенно упростит процедуру закупок.

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