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На Новосибирской ГЭС полностью завершилась замена гидротурбин

Экономика

Работы продолжались с 2010 года

Новосибирск, 5 июня 2019, 13:32 — REGNUM  Второй гидроагрегат Новосибирской ГЭС стал последним, введенным в эксплуатацию в рамках реализации проекта по замене устаревших и изношенных гидротурбин, сообщает 5 июня пресс-служба РусГидро.

Оборудование Новосибирской ГЭС эксплуатируется с 1957 года. К моменту реализации проекта в 2010 году оно отработало нормативный срок службы и потребовало обновления. Всего за эти годы предприятие заменило семь гидротурбин.

Новое оборудование обладает повышенным КПД (94% вместо 87%) и отвечает всем современным требованиям экологической безопасности. В настоящее время мощность Новосибирской ГЭС возросла с исходных 455 МВт до 485 МВт, а после проведения аттестационных испытаний второго гидроагрегата она достигнет 490 МВт.

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Гидроэнергетика
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