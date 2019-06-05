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Гройсман пообещал вывести «ненасытный» «Нафтогаз» на чистую воду

Экономика

... и не дать компании злоупотреблять своим монопольным положением и «издеваться над украинскими гражданами»

Киев, 5 июня 2019, 13:22 — REGNUM  НАК «Нафтогаз Украины» сознательно завысил цены на газ для населения в июне. Такое заявление на сегодняшнем заседании правительства страны сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Цена газа для населения Украины увеличится на 50% за следующие три года

По его словам, компания искусственно завышает внутренние цены на природный газ: «То же самое они планируют сделать и на июль. Это недопустимо». Так, по данным политика, в некоторых регионах страны компания «накрутила» до 8,8 тыс. гривен за тыс. куб. м, тогда как на июнь цены не должны превышать 8 тыс. гривен.

Гройсман добавил, что инициировал создание межведомственной группы по проверке формирования цены на газ внутри «Нафтогаза», заявив, что все действия должны быть открытыми и прозрачными.

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«Если они не откроют документы для членов группы, это будет доказательством их манипуляций», — сказал премьер-министр.

По его словам, правительство подготовило нормативный документ, который не даст «Нафтогазу» злоупотреблять своим монопольным положением и «издеваться над украинскими гражданами».

«Ненасытные. Я подчёркиваю, что мы должны привести их в чувство», — заявил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая украинское министерство экономического развития и торговли обнародовало прогноз, согласно которому цены на газ для населения страны в ближайшие годы будут постоянно увеличиваться. Так, в 2019 году цены на газ вырастут на 15%, в 2020-м — на 20%, в 2021-м — на 14%, в 2022-м — на 10%. Поскольку стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление и горячую воду, предполагается, эти коммунальные услуги подорожают на 20% в 2019 году, на 15% — в 2020-м и на 11,5% — в 2021-м.

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