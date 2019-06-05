В России создана цифровая платформа для жалоб предпринимателей

Москва, 5 июня 2019, 13:09 — REGNUM В России создана цифровая платформа для сбора и отработки жалоб предпринимателей. Автономная некоммерческая организация будет называться «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», сообщается на сайте правительства РФ.
Цель — обеспечить объективное рассмотрение обращений предпринимателей при оказании на них давления со стороны правоохранительных органов.
Особенность цифровой платформы в том, что обращения на него смогут подавать только предприниматели.
Оператором цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей станет независимая негосударственная организация, в её наблюдательный совет войдут представители всех общероссийских деловых объединений.
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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заяил, что свыше 1,6 трлн рублей потребуется на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года.
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