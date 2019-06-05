Минфин намерен перевести часть госзакупок в «электронный магазин»

Москва, , 13:05 — REGNUM Минфин активно работает над новым законопроектом, который дополнит изменение системы госзакупок в РФ — инициатива может быть внесена в Госдуму уже осенью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня, об этом заявил замминистра финансов Алексей Лавров в ходе заседания рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства о госзакупках.

«Его можно назвать «закрытый законопроект», потому что он посвящен в основном закрытым процедурам. Там есть целый ряд моментов, которые открытые процедуры тоже затрагивают, они не носят какого-то принципиально новаторского характера — речь идет об устранении дублирования информации о разных документах, упрощении их описания и понимания всех, какой документ, в каком объеме должен возникать», — заявил Лавров.

В частности, отметил он, речь идет о введении возможности проводить госзакупки в виде так называемого «электронного магазина». По словам Лаврова, Минфин уже тестирует новую систему, а по результатам проекта сможет оценить его успешность и возможность дальнейшего распространения.

«Нужно переходить именно к такому формату закупки — очень простому, по предложениям. И его нужно сначала законодательно описать, потом информационно обеспечить и в конце концов реализовать. Это будет означать, что основная часть закупок пойдет именно через электронный магазин без всех этих переусложненных процедур», — подчеркнул Лавров.