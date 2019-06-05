Хойчжоу, Китай, , 13:09 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics сократит штат сотрудников на одном из заводов в Китае. Об этом сообщают Reuters и Caixin со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейская компания планирует сократить штат сотрудников завода по производству смартфонов, расположенного в городе Хойчжоу провинции Гуандун.

Известно, что завод в Хойчжоу компания построила в 1992 года, а производить смартфоны на ней начала с 2006 года. В 2017 году с конвейера данного завода сошло 62,57 млн смартфонов.

Согласно источникам, сотрудники, согласившиеся на сокращение, получат компенсацию до 14 июня 2019 года.

«В зависимости от ситуации на рынке мы будем корректировать кадры», — сообщили представители компании Samsung Electronics.

По предварительным данным, южнокорейская компания сокращает штат завода в связи с вялыми продажами на фоне сильной конкуренции с китайскими производителями смартфонов.

По данным аналитической компании Strategy Analytics, в 2018 году на долю Samsung Electronics приходилось 0,8% рынка смартфонов в Китае, при этом южнокорейская компания поставила в Поднебесную 3,4 млн устройств.

В 2013 году Samsung Electronics занимала лидирующие позиции на рынке Китая с показателем 20%, однако в 2016 году доля рынка резко сократилась до 4,9%, в 2017 году до 2,1%.

В мае 2018 года компания закрыла один из своих заводов в Шеньчжэне, а в конце 2018 года еще один завод в Тяньцзине.