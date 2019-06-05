Южнокорейские бизнесмены требуют возобновления работы комплекса в Кэсоне

Сеул, , 12:51 — REGNUM Бизнесмены из Южной Кореи не оставляют попыток добиться возобновления работы индустриального комплекса, расположенного в Кэсоне на территории Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Делегация из восьми представителей владельцев предприятий в индустриальном парке 10 июня отправится в США, где попытается убедить американских законодателей снять ограничения на работу данного проекта. Сейчас это невозможно из-за жестких международных санкций против КНДР, снятие которых блокируют США. Оборудование простаивает уже многие годы, а предприниматели несут издержки.

Кроме того, бизнесмены уже неоднократно пытались попасть на территорию Кэсонского промышленного комплекса, чтобы проинспектировать свои предприятия, однако министерство объединения не смогло согласовать визит с северокорейской стороной. К тому же, СМИ неоднократно сообщали, что заводы тайно используются Северной Кореей для производства продукции, идущей на экспорт.