Норвежский государственный фонд вкладывал деньги в производство марихуаны

Осло, , 12:49 — REGNUM Суверенный фонд благосостояния Норвегии, который также известен как «Фонд будущих поколений», владел акциями зарубежных компаний, которые занимались переработкой марихуаны. Он приобретал активы компаний, которые производят и перерабатывают марихуану. Отныне, согласно заявлению пресс-секретаря компании, управляющей средствами Фонда, он больше не будет владеть долями в компаниях «с прямым воздействием на производство каннабиса». Об этом сообщила норвежская деловая газета Dagens Naeringsliv.

Суверенный фонд благосостояния Норвегии — государственная финансово-инвестиционная структура, куда правительство Норвегии переводит средства от продажи нефти и газа, превышающие текущие потребности страны, с целью обеспечить благосостояние будущих поколений норвежцев. Он был создан в 1990-е годы в связи с гигантским профицитом норвежского бюджета, который образовывался в связи с активным экспортом норвежских нефти и газа в страны Европы.

Пресс-секретарь СФБН отказался комментировать, были ли уже проданы доли Фонда в компаниях-производителях каннабиса. По данным норвежской деловой ежедневной газеты Dagens Naeringsliv, фонд был собственников долей по крайней мере в пяти связанных с каннабисом фирмах в конце 2018 года, включая Canopy Growth, Aphria, Scotts Miracle-Gro, Aurora Cannabis и INSYS Therapeutics.