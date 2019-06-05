Госдуме предложили изменить требования безопасности к рыболовным судам

Москва, , 12:46 — REGNUM Законопроект о требованиях безопасности к транспортной инфраструктуре внесло в Госдуму заксобрание Калининградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Предлагается не распространять процедуры транспортной безопасности на причалы, находящиеся в собственности субъектов транспортной инфраструктуры, прилегающие к акватории морских каналов и портов, используемые для обслуживания рыбопромысловых судов. Предложение касается также рыбопромысловых судов длиной до 36 метров, валовой вместимостью менее 500 регистровых тонн, работающих во внутренних водоемах, территориальных водах Российской Федерации, исключительной экономической зоне Российской Федерации и континентальном шельфе Российской Федерации, количество членов экипажей которых не превышает 12 человек.

Предлагается также закрепить норму о том, что функцию сил по обеспечению требований безопасности на рыбопромысловых судах осуществляет вахтенная служба.

Авторы обратили внимание на то, что все рыбодобывающие суда, независимо от тоннажа, размеров, количества членов экипажа, вошли в четвертую категорию, которая включает в себя практически все требования и обязанности по обеспечению транспортной безопасности.

Затраты рыбодобывающих предприятий на реализацию всех этих мероприятий составляют около 6,5 млн рублей по объектам транспортной безопасности и порядка 400 тыс. рублей по каждому транспортному средству в год, приводят данные парламентарии.