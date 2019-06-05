Президент Жээнбеков: Киргизия – страна экотуризма и экопродуктов

Бишкек, , 12:40 — REGNUM «Мы, как страна с экологически чистыми продуктами и экотуризмом, должны усилить проводимую работу по сохранению и бережному отношению к природе», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, поздравляя экологов с профессиональным праздником, пишет пресс-служба главы государства.

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Киргизстанский лидер отметил, что в последнее время всё больше стран активно внедряют принципы «зеленой экономики», основанной на бережном отношении к окружающей среде, применении возобновляемых источников энергии и рациональном использовании природных ресурсов.

«Впереди нас ожидают объемные задачи по улучшению экологической ситуации. Нужно провести реформу природоохранного законодательства и нормативов, внедрять принципы «зеленой экономики», рационально управлять водными ресурсами, расширять площади зеленых насаждений, развивать инфраструктуру по утилизации и переработке отходов, стимулировать использование альтернативных и экологически чистых источников энергии», — подчеркнул он.

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