В Южной Корее зафиксирован рекордный показатель ВВП на душу населения

Сеул, , 12:40 — REGNUM Внутренний валовой продукт на душу населения в Южной Корее достиг рекордного уровня за всю историю и превысил 33 400 долларов, что на 2000 долларов выше предыдущей оценки. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центрального банка.

Эксперты отмечают, что рост вызван изменением методики расчёта в соответствии с международными стандартами. Центральный банк учёл новые показатели, в том числе и произвёл экономическую перепись средств производства для уточнения данных. Кроме того, расходы компаний на создание программного обеспечения перенесены из статьи расходов в статью инвестиций. Наиболее важным новшеством стало изменение базового года для вычисления национальных счётов — с 2010 на 2015.

В результате, рост ВВП в 2015 году был пересмотрен в сторону повышения на 6%, средний показатель роста ВВП с 2001 по 2018 вырос на 0,2%, а ВВП на душу населения вырос сразу на 5,8% в 2018 году.

Благодаря пересмотру статистики, Южная Корея поднялась в рейтинге стран по данному показателю с 28 на 26 место, обойдя Багамы и Италию (по версии Всемирного банка).