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Минфин РФ увеличит объем закупки валюты

Экономика

Ежедневный объем покупки иностранной валюты с 7 июня по 4 июля составит 16,3 млрд рублей

Москва, 5 июня 2019, 12:32 — REGNUM  Министерство финансов России с 7 июня по 4 июля закупит иностранной валюты на 310,3 млрд рублей, сообщает 5 июня пресс-служба Минфина.

«Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отметим, что в период с 14 мая по 6 июня министерство направило на покупку валюты 300,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦБ, на начало мая в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $390,58 млрд, специальные права заимствования — $6,72 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,78 млрд, монетарное золото — $90,01 млрд.

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