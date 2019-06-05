В Южной Корее проверяют крупнейшие конгломераты из-за больших долгов

Сеул, , 12:25 — REGNUM Служба финансового надзора Южной Кореи усилила контроль за деятельностью тридцати крупнейших конгломератов с высокой долговой нагрузкой. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Контролирующий орган уделяет особое внимание компаниям, чей долг южнокорейским банкам превышает 1,3 миллиарда долларов. Подобные меры необходимы, чтобы предотвратить массовое банкротство компаний и их кредиторов и не допустить тем самым расшатывания финансовой системы страны. По итогам 2018 года суммарный долг тридцати крупнейших заёмщиков превысил 210 миллиардов долларов.

При участии службы финансового надзора кредиторы проведут аудит работы компаний и изучат их платежеспособность. Затем будут реструктуризированы долги и изменён порядок выплат.

В 1998 году Южная Корея столкнулась с сильнейшим финансовым кризисом, в результате которого правительство было вынуждено покрывать долги крупных корпораций за счёт бюджета.