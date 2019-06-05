Есть «подушка безопасности»: о росте экономики России

Москва, , 12:22 — REGNUM Такие обзоры, в том числе и отдельно по экономике России, глобальный финансовый институт — Всемирный банк — выпускает часто, но их публикация очень редко сказывается на курсе рубля или котировках российских акций. Но важно обратить внимание на то, с какими странами Всемирный банк в своих обзорах, посвященных мировой экономике в целом или экономике крупных географических регионов, как Евразия, сравнивает Россию, так как это важно для потенциальных инвесторов в реальный сектор, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В этот раз во Всемирном банке Россию сравнили с Турцией. Сравнение здесь заведомо не в пользу Турции, так как у Турции и России разные экономические модели, и проблема даже не в том, что Россия — экспортер нефти и газа, а Турция большими запасами энергоресурсов не обладает. Проблема в том, что Турция, как само государство, так и частный сектор, достаточно сильно закредитована, её банковский сектор довольно слабый, а лира продолжает обесцениваться», — пояснила эксперт.

У России есть «подушка безопасности» в виде постоянных потребителей российской нефти и природного газа, а у Турции таких возможностей нет. Поэтому инвестиции в Турцию могут оказаться более рискованными, чем инвестиции в Россию. В то же время российская экономика показывает хорошую устойчивость к санкциям стран Запада.

«По итогам 2019 года Всемирный банк прогнозирует резкое замедление темпов роста российской экономики. Причиной для замедления, говорится в обзоре, может стать то, что в 2019 году в России уже не ожидается таких событий мирового значения как ЧМ-2018, а также временный спад потребления и реальных доходов, вызванные повышением НДС с 1 января 2019 г.», — отметила Мильчакова.

В принципе, слабый рост российского ВВП в 2019 году ожидают и другие эксперты, но не только из-за прекращения действия единовременных факторов, но еще и из-за некоторых «хронических болезней» экономики России, например, недостатка прямых инвестиций в иные сектора, кроме добывающей промышленности, транспорта и недвижимости.

«Так, в российском Центробанке прогнозируют, что в 2019 году темпы экономического роста в стране не выйдут за рамки от 1 до 1,5%, а российское Минэкономразвития в текущем году ждет роста на уровне 1,3%. В данный момент не видно причин спорить с официальными прогнозами. Ожидается, что темпы роста экономики России в текущем году составят 1,3%», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк в обзоре о перспективах глобальной экономики обратил внимание на то, что в 2018 году ВВП России рекордно вырос за последние шесть лет. По данным Росстата, рост российской экономики в 2018 году составил 2,3%, ту же цифру приводит и Всемирный банк.

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