Среда, 5 Июня 2019 года
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В Южной Корее началась национальная забастовка крановщиков

Экономика

Из-за массовой акции сотни строек по всей стране простаивают

Сеул, 5 июня 2019, 12:06 — REGNUM  Тысячи крановщиков в Южной Корее объявили о забастовке, требуя повышения зарплаты и запрета использования малых башенных кранов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Забастовку организовали два профсоюза рабочих — The Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) и The Federation of Korean Trade Unions (FKTU). Отмечается, что она продлится бессрочно, пока не будут выполнены требования крановщиков. 2500 кранов по всей стране, в которых находятся бастующие, приостановили свою работу, что привело к задержкам в строительстве сотен объектов. Это составляет 70% всех задействованных машин.

Крановщики требуют увеличения зарплат на семь процентов, улучшения рабочих условий и запрета башенных кранов, максимальный подъемный вес которых составляет менее трёх тонн — именно на них якобы чаще всего происходят несчастные случаи. В действительности такие краны, как правило, управляются дистанционно, что снижает потребность в рабочих местах крановщиков.

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Зарубежная хроника
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