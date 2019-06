В Южной Корее началась национальная забастовка крановщиков

Сеул, , 12:06 — REGNUM Тысячи крановщиков в Южной Корее объявили о забастовке, требуя повышения зарплаты и запрета использования малых башенных кранов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Забастовку организовали два профсоюза рабочих — The Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) и The Federation of Korean Trade Unions (FKTU). Отмечается, что она продлится бессрочно, пока не будут выполнены требования крановщиков. 2500 кранов по всей стране, в которых находятся бастующие, приостановили свою работу, что привело к задержкам в строительстве сотен объектов. Это составляет 70% всех задействованных машин.

Крановщики требуют увеличения зарплат на семь процентов, улучшения рабочих условий и запрета башенных кранов, максимальный подъемный вес которых составляет менее трёх тонн — именно на них якобы чаще всего происходят несчастные случаи. В действительности такие краны, как правило, управляются дистанционно, что снижает потребность в рабочих местах крановщиков.