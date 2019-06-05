В южнокорейском Ульсане в море выпустили мальков камбалы и морского ушка

Ульсан, Южная Корея, , 12:00 — REGNUM В южнокорейском Ульсане в море выпустили мальков звездчатой камбалы и морских ушек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Hydro & Nuclear Power.

По их словам, 5 мая в порту Тэсон, расположенный в районе Ульджу-гу, представители компании выпустили в море 30 тыс. мальков звездчатой камбалы и 20 тыс. морских ушек.

Известно, что в апреле и в мае 2019 года представители компании выпустили в море около 98 тыс. морских ушек в семи рыбацких поселках.

На мероприятии по выпуску морских животных в море присутствовали более 350 человек, включая политика Кан Киль Пу.

«Мы надеемся, что выпущенные морские обитатели адаптируются в новых условиях, восстановят рыбные ресурсы данного региона, а также поспособствуют увеличению дохода рыбаков», — сообщили представители Korea Hydro & Nuclear Power.