Собянин рассказал о денежной выгоде участников московской реновации

Москва, , 11:55 — REGNUM Участники программы реновации в полтора раза увеличивают капитализацию своего жилья, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

«По программе реновации если квадратный метр дома, пятиэтажки, которая подлежала реновации и сносу, стоил примерно 140 тысяч рублей, то переехав в новый дом, он уже будет стоить 160 тысяч рублей. Процентов на 15−20 за счёт общих площадей увеличивается площадь [квартиры] — ещё на 15−20% увеличивается капитализация. После благоустройства, переселения и окончания стройки она ещё увеличится. Таким образом, где-то около 50% от рыночной стоимости жильё, которое получают, переезжая из пятиэтажки, увеличивается в своей стоимости», — сказал мэр.

Собянин отметил, что для москвичей, по его мнению, очень важна капитализация собственного жилья.

«Это цифры, рубли, не эмоции. Они говорят о том, что стоимость нового жилья стала в полтора раза выше. Получили выгоду от переселения в денежном эквиваленте», — добавил глава столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, после получения квартиры по реновации в Москве 24% участников программы планируют продать её. Такие данные получены в результате социологического исследования.

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