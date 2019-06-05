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Продажи Volvo в России выросли почти на треть

Экономика

По итогам первых пяти месяцев 2019 года

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Продажи Volvo в России выросли почти на треть
Иллюстрация: Volvocars.com
Volvo XC90

Москва, 5 июня 2019, 11:54 — REGNUM  С января по май 2019 года шведская автокомпания Volvo увеличила реализацию новых автомобилей в России на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за первые пять месяцев 2019 года машины Volvo приобрели 2920 российских покупателей. При этом в мае российские дилеры шведской компании продали 661 авто. Это на 7% меньше показателя годичной давности.

Лидером продаж бренда Volvo на российском рынке в мае стал кроссовер ХС60 второго поколения. Его было куплено 217 единиц. Вторую строчку занял кроссовер ХС90, разошедшийся в количестве 187 единиц. На третьем месте расположился компактный кроссовер ХС40. В мае на нём остановили свой выбор 149 автолюбителей.

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