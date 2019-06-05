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Доходы турецкого оборонпрома в 2018 году возросли на 31%

Экономика

Доход компаний оборонной и авиационной промышленности Турции в 2018 году выросла до 8,7 млрд долларов

Анкара, 5 июня 2019, 11:51 — REGNUM  Доход компаний оборонпрома в 2018 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 31% до 8,7 млрд долларов. Компании оборонной и авиационной промышленности Турции в 2018 году достигли рекордных показателей экспорта благодаря участию в международных проектах, налаживанию совместного производства и прямым поставкам за рубеж.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, согласно рейтингу 500 крупнейших промышленных предприятий Турции, подготовленному Промышленной палатой Стамбула, лидером экспорта оборонной и авиационной промышленности является компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ). В 2018 году TUSAŞ экспортировала продукции на 503,6 млн долларов, заняв 22 место в списке. Второе место среди экспортов оборонной продукции занимает компания TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), в основном занимающаяся производством авиационных двигателей. Экспорт компании за 2018 год составил 286,1 млн долларов. Компания заняла 37-е место в списке крупнейших промышленных предприятий Турции.

Компания FNSS Savunma Sistemleri AŞ поставила за рубеж продукции на 175,2 млн долларов, заняв 3 место среди компаний-экспортеров оборонной и авиационной сферы, и 70 место рейтинга крупнейших промышленных предприятий Турции.

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Зарубежная хроника
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