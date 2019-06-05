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В Москве представили инновационный комплекс для подводной сварки

Экономика

Сейчас разработчики проводят испытания технологии и сварочных материалов

Москва, 5 июня 2019, 11:44 — REGNUM  Испытательный стенд для отработки технологии подводной сварки представили учёные Государственного научного центра Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ) на Международной научной конференции «Сварка и родственные технологии для изготовления оборудования специального и ответственного назначения» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В настоящее время специалисты центра проводят испытания уникальной технологии и сварочных материалов — порошковой проволоки, которая позволит выполнять работы под водой. Разработка проводится по заказу Ленинградской АЭС для новых блоков ВВЭР-1200.

Для тестирования учёные разработали специальный стенд, который включает транспортную систему, перемещающую сварочный аппарат, и бассейн с водой. Стенд позволяет имитировать давление воды на разной глубине. На нём будут отработаны различные режимы сварки путем моделирования возможных сценариев развития дефекта в бассейне.

Отмечается, что представленная технология получит широкую область применения в перспективе. В частности, она может быть использована в судостроении, при прокладке подводных трубопроводов, выполнении ремонта на объектах портовой инфраструктуры и в других сферах.

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Машиностроение
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