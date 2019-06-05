В два раза выросло число жителей РФ, которым сократили зарплаты

Москва, , 11:37 — REGNUM Россия в настоящее время находится в экономическом кризисе, считают 51%. Признались в наличии экономических проблем 38%, на замечают их — 5%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Для 79% респондентов кризис выражается в росте цен и инфляции. Также за 1,5 года в два раза выросло число тех, кого коснулось сокращение зарплаты — с 21% до 42%.

Треть (32%) отметили еще одно проявление кризиса — сокращение персонала и рост безработицы (в 2017 году — 23%).

Жалуются на нестабильность рубля 33%. Самый популярный способ выживания во время кризиса: перераспределение семейного бюджета в пользу еды и самого необходимого (по 25%).

Опрос проведен в мае 2019 года. В опросе приняли участие 1500 человек старше 18 лет, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей заплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.

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