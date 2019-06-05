Новые «Сапсаны» обойдутся РЖД в миллиард евро

Москва, , 11:35 — REGNUM «Российские железные дороги» потратят €1,1 млрд на приобретение новых поездов «Сапсан» и их обслуживание в течение срока эксплуатации. РЖД купит 13 составов по 10 вагонов в каждом, пишет 5 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

«Одобрение этой сделки рассматривалось 4 июня на заочном заседании совета директоров монополии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новые поезда обойдутся перевозчику в €513,5 млн, а еще €585 млн предусмотрено на техобслуживание поездов в течение 30 лет — полного срока эксплуатации. Речь идет о заемных средствах, поставки ожидаются в 2022 и 2023 годах.

В настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют 16 высокоскоростных поездов. Первые восемь были куплены по договору с Siemens и обошлись вместе с техобслуживанием в €630,1 млн, за вторые восемь РЖД также заплатила около €600 млн. Новая партия будет стоить дороже из-за инфляции в Германии и некоторых изменений в конструкции.

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