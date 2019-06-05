Трансмашхолдинг начал поставки вагонов для метро в Баку

Мытищи, Московская область, , 11:34 — REGNUM Специалисты мытищинского Метровагонмаша отправили первые два состава обновленных вагонов метро модели 81−765.Б/766.Б в адрес заказчика — Бакинского метрополитена, сообщила пресс-служба Трансмашхолдинга.

В настоящее время поезда Метровагонмаша уже успешно эксплуатируются в метрополитене Баку. Контракт на поставку в столицу Азербайджана ещё 30 метровагонов был подписан 31 января 2019 года. В соответствии с условиями договора, до конца текущего года для Бакинского метро будут построены шесть пятивагонных поездов.

«Сегодня первые 10 вагонов готовы к отправке. Вагоны 765 серии, которые мы изготовили для Баку — это последняя разработка нашего завода, в которой воплощены все инновационные решения», — сказал гендиректор Метровагонмаша Борис Богатырев во время торжественной церемонии отправки вагонов.

Читайте также: Тверской вагоностроительный завод построит для Белоруссии ещё 30 вагонов