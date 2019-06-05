Южно-Сахалинск, , 11:35 — REGNUM Международный аэропорт Южно-Сахалинска может стать хабом. Власти региона ведут переговоры с крупными российскими компаниями о передаче воздушной гавани им в управление, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас ведём переговоры с двумя российскими мощными компаниями, которые занимаются эксплуатацией аэропортовых комплексов. Цель — создание на базе аэропорта Южно-Сахалинска хаба и «перекрестка», который бы обеспечил транспортную доступность в страны Юго-Восточной Азии. И самое интересное — есть возможность обеспечить перелеты отсюда в сторону США» , — цитирует зампреда правительства Сахалинской области Сергея Олонцева Интерфакс.

Одно из условий, которое ставит перед потенциальными операторами правительство области, безусловное обслуживание внутрирегиональных аэропортов — на западном побережье острова, на севере, на Курильских островах.

Региональные власти хотят сделать будущий хаб не только пассажирским, но и грузовым. При этом власти отмечают, что необходимо будет решать множество организационных вопросов, в том числе введение режима «открытого неба» над Южно-Сахалинском, согласование пограничных и прочих условий с Минобороны.

Генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский рассказал, что для грузового хаба понадобится строительство как минимум еще двух полноразмерных стоянок для самых больших и тяжелых грузовых самолетов.

К 2025 году власти обещают Южно-Сахалинску новую взлетно-посадочную полосу, предварительная цена проекта — 12−13 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаперевозки являются одной из ключевых проблем Дальнего Востока. При этом жители ДФО зачастую могут улететь за границу, но не могут добраться до соседнего города внутри своего региона — цены на билеты по стоимости обгоняют перелеты на другой континент. В закупках топлива для самолетов греют руки всевозможные посредники, а аэродромное обслуживание в убогом деревенском аэропорту-сарае стоит в разы дороже, чем в Лондоне или Москве.