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В Северной Корее — угроза эпидемии свиного гриппа

Экономика

В случае эпидемии Северная Корея может столкнуться с нехваткой мясных продуктов

В Северной Корее — угроза эпидемии свиного гриппа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Свиной грипп

Пхеньян, 5 июня 2019, 11:17 — REGNUM  В начале июня на нескольких фермах в Северной Корее, граничащих с Китаем, начали массового погибать свиньи. Причиной стал свиной грипп, эпидемии которого сейчас опасаются на всём Корейском полуострове.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, власти КНДР уже проинформировали о случившемся Всемирную организацию по защите здоровья животных. Власти Южной Кореи провели анализы крови на 347 свиных фермах на границе с КНДР, однако признаков заболевания выявлено не было. Впрочем, на всех фермах предписано установить изгороди для предотвращения проникновения заражённых животных извне. Кроме того, министерство сельского хозяйства заявило о том, что начинает принудительное обеззараживание всех фермерских хозяйств.

Из-за закрытости Северной Кореи в данный момент поступает мало информации о возможном распространении заболевания. Риск остаётся высоким, так как КНДР граничит с Китаем, где уже зафиксирована эпидемия свиного гриппа. В случае если эпидемия охватит фермерские хозяйства КНДР, страна может столкнуться с серьёзным продовольственным кризисом, так как у неё нет ресурсов, чтобы быстро восполнить дефицит свинины.

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Зарубежная хроника
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