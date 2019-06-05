Санкции прервали внешнее кредитование экономики РФ – Михаил Делягин

Москва, , 11:15 — REGNUM Кризис в российской экономике нарастает, и это видно даже тем, кто верит официальной статистике. Об этом 5 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал выводы экспертов Всемирного банка, констатировавших рекордный рост экономики России в 2018 году и связавших это с повышением мировых цен на нефть, наращиванием прибыли от экспорта, а также реализацией ряда крупных энергетических проектов и проведением в России мирового футбольного первенства. Кроме того, по их мнению, усиление международных санкций и давление мирового финансового рынка не помешало российской экономике расти.

«Если мы имеем рекордный рост, то его приходится объяснять. И тут они говорят всё правильно. Нефть дорожает. Крупные инвестиционные проекты реализуются. Чемпионат мира по футболу стабилизировал ситуацию на год и позволил осуществить пенсионную реформу без социального взрыва, — сказал Делягин. — Все наши проблемы вызваны не санкциями Запада, а санкциями со стороны правительства Медведева и Банка России. Так что в принципе всё правильно. И никто не требует от Всемирного банка понимания тех стран, которым он выдаёт рекомендации. Что касается давления мирового финансового рынка, то надо понимать, что Кудриным и его командой была построена модель, которая полностью основана на внешнем кредите».

Как пояснил Делягин, работала эта модель следующим образом: налоги выводились из страны, а успешные российские компании имели возможность эти же налоги, которые ими же уплачены, брать на Западе в кредит и благодаря этим кредитам развиваться.

«Санкции прекратили функционирование этого механизма. То есть санкции прекратили внешнее кредитование российской экономики. Внутреннего кредитования так и не было создано. Но это привело не к гибели российской экономики, а к большой и серьёзной стагнации», — сказал Делягин.

В то же время экономист отметил, что кризис в российской экономике нарастает, и это «видно даже тем людям, которые верят официальной статистике».

«Нарастает и политический кризис, а политический кризис всегда влияет на экономическое состояние. Даже официальный рост замедляется практически вдвое. Это существенно», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам первого вице-премьер министра Антона Силуанова, по итогам 2019 года рост ВВП в России составит 1,3%.

«По итогам первого квартала 0,5% темпы роста ВВП. Мы ожидали более низкие темпы. Поэтому раскручивание национальных проектов в течение года даст дополнительный вклад в темпы роста, и мы не меняем прогнозы — темпы роста ожидаются 1,3%», — сказал он.

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