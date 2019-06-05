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Алексей Репик заплатил в бюджет Ярославской области меньше, чем обещал

Экономика

Данные об этом содержатся в отчете об исполнении бюджета региона

Алексей Репик заплатил в бюджет Ярославской области меньше, чем обещал
Иллюстрация: Yarregion.ru
Алексей Репик и Дмитрий Миронов

Ярославль, 5 июня 2019, 10:35 — REGNUM  Председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик, вероятно, не заплатил в бюджет Ярославской области 1,5 млрд рублей, как планировалось. Это следует из отчета об исполнении бюджета Ярославской области за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году губернатор Дмитрий Миронов заявил о том, что благодаря договоренности с Репиком регион дополнительно получит 1,5 млрд рублей. Репик прописался в Ярославской области, следовательно, стал плательщиком налога на доходы физических лиц. Факт перечисления налогов произошел, но в несколько меньшем объеме.

«Опережающий темп роста налога по сравнению с ростом фонда начисленной заработной платы по полному кругу организаций Ярославской области произошел за счет разового перечисления физическим лицом налога по декларации 3-НДФЛ. В областной бюджет дополнительно поступило 1 043,0 млн. руб», — говорится в отчете об исполнении бюджета Ярославской области за 2018 год, который опубликован на сайте Ярославской областной думы.

Судя по всему, именно о деньгах Алексея Репика и идет речь в отчете. В областной бюджет поступает 85% НДФЛ, еще 15% — в местный. Следовательно, всего указанное физлицо заплатило в бюджеты региона и местный бюджет около 1,2 млрд рублей, а не 1,5 млрд.

Отметим, что о соглашении с Репиком губернатор Дмитрий Миронов заявил в июне 2018 года, а НДФЛ платится по итогам года. Судя по всему, доходы предпринимателя оказались ниже, чем он планировал.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 400 млн из дополнительных доходов было потрачено на ремонт дорог в Ярославле. В конце 2018 года у мэрии города возникли проблемы с оплатой данных работ.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2018
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