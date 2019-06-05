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Названа средневзвешенная цена авто с пробегом на рынке России

Экономика

В массовом сегменте средняя цена машин с пробегом увеличилась на 7,2%

Москва, 5 июня 2019, 10:37 — REGNUM  В мае 2019 года средневзвешенная стоимость автомобилей на вторичном авторынке России составила 635 тыс. рублей, что на 4% выше, чем в мае 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В массовом сегменте средняя цена машин с пробегом увеличилась на 7,2%, до 485 100 рублей. В премиальном сегменте стоимость подержанного авто выросла на 4,5%, до 1 316 100 рублей.

Увеличение стоимости машин с пробегом специалисты аналитического агентства «Автостат» объясняют пополнением структуры вторичного рынка более дорогими автомобилями, в связи с постоянным ростом цен на новые авто на протяжении последних четырёх лет.

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