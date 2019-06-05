Сотрудники Lotte Confectionery приняли участие в волонтерском мероприятии

Сеул, , 10:33 — REGNUM Сотрудники южнокорейской кондитерской компании Lotte Confectionery приняли участие в кампании Ice Bucket Challenge. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в мероприятии приняли участие 52 сотрудника завода Lotte Confectionery, расположенного в районе Ёндыпхо-гу города Сеула.

Известно, что сотрудники предприятий Lotte Group, включая сотрудников дочерних компаний Lotte Engineering & Construction, Lotte Chilsung, Lotte Food, принимают участие в кампании Ice Bucket Challenge с июля 2018 года.

Кроме того, представители компании Lotte Confectionery пожертвовали 6 млн вон (~$5 083) некоммерческому фонду Seungil Hope Foundation на строительство больницы для людей с боковым амиотрофическим склерозом.

Ice Bucket Challenge — кампания волонтерского фандрайзинга, направленная на повышение осведомлённости о боковом амиотрофическом склерозе и благотворительное финансирование фондов по исследованию этой болезни. Кампания организована в виде флешмоба, в котором люди должны облить себя ведром ледяной воды и сделать пожертвование.