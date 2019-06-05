Прокуратура Якутии нарушила антимонопольное законодательство: выводы УФАС

Якутск, , 10:25 — REGNUM В Якутии предприятия пожаловались в республиканское управление федеральной антимонопольной службы на действия региональной прокуратуры, и их претензии были признаны обоснованными. В УФАС сочли, что в аукционе, объявленном надзорным ведомством, был преднамеренно сокращён срок подачи заявок и не предоставлена возможность предложить эквивалентный по техническим характеристикам материал для проведения работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Нарушения были допущены при осуществлении закупки выполнения работ по капитальному ремонту — монтажу вентилируемого фасада и ремонту центрального входа здания прокуратуры Якутии. Начальная стоимость контракта составляла 18,4 млн рублей. Жалобы на действия надзорного ведомства поступили от ООО «Контракт» и ООО «Антеял».

Компании указывают на то, что прокуратура не сопроводила в техзадании указанные товарные знаки словами «или эквивалент», сократила срок подачи заявок, не конкретизировала требования к материалам, не установила штрафы для случая неисполнения подрядчиком обязательств, не имеющих стоимостного выражения, прописала в документации незаконную причину увеличения сроков невыполнения работ. В связи с этим обратившиеся требуют приостановить подписание контракта с исполнителей закупки, аннулировать результаты проведения электронного аукциона и привлечь заказчика и ответственных должностных лиц к административной ответственности за нарушение порядка осуществления закупки, а также провести внеплановую проверку действий закупочной комиссии.

В УФАС жалобы признали обоснованными.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее в антимонопольную службу обратились представители ОНФ с жалобой на закупки правительства республики. У них вызвало претензии намерение центра закупок Якутии потратить 5,5 млн рублей на аренду двух теплоходов. Деньги, сэкономленные на отказе от аренды двух теплоходов, общественники считают более логичным направить на социальные нужды.