В Приамурье требуют ремонта более 5 тыс. км автодорог

Благовещенск, , 10:20 — REGNUM По данным, опубликованным Амурстатом, 61,9% автомобильных дорог в Приамурье не отвечают нормативным требованиям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приамурский отдел статистики опубликовал сводные данные, которые свидетельствуют, что по положению на конец 2018 года 5 607 км грунтовых дорог и дорог с твердым покрытием, проходящих по территории области, характеризуются как не соответствующие нормативным требованиям. В процентном соотношении доля аварийных дорог в Приамурье составляет 61,9%. При том, что годом ранее не соответствующими нормативам были признаны 1 375 км дорог, что составляло 15,3% от общей протяженности транспортных коммуникаций.

Такое значительное различие в определении состояния дорог, достигнутое за год, отдел статистики объясняет инвентаризацией объектов дорожной сети, проведенной в ряде районов области, в ходе которой качественная сторона состояния объектов дорожной сети была подвергнута тщательному изучению.

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«В целях обеспечения достоверности данных о состоянии дорог, во все городские и районные администрации муниципальных образований ежегодно направляются вопросы с просьбой объяснить и подтвердить данные, которые были отражены в отчетах формы № 3-ДГ (мо). За 2018 год, как и в предыдущие периоды, все муниципальные образования официально, за подписью глав муниципальных образований подтвердили и обосновали фактические показатели, отраженные в данной отчетности», — сообщили в Амурстате.

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Как сообщало ИА REGNUM, на своей странице в Instagram губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал о том, что в области стартовал большой проект по диагностике автомобильных дорог, ущерб которым был нанесён крупными паводками и глобальными стройками с применением большегрузных машин.