Рубль «выигрывает» от ослабления доллара

Москва, , 10:12 — REGNUM Несмотря на продолжающееся давление на нефтяные котировки, российский рубль демонстрирует завидную устойчивость к внешним рискам, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Сохранение интереса нерезидентов к российским облигациям, предстоящие выплаты дивидендов, которые потребуют конвертации иностранной валюты в рубли, и общая слабость доллара США выступают факторами поддержки национальной валюты.

4 июня курс доллара США приблизился к отметке 65 рублей, после того как он отметился в районе 65,50 руб. При этом технически достаточно высока вероятность снижения стоимости доллара в зону 64,60 руб.», — пояснил эксперт.

Поддержку рубль может получить также на фоне открытия Санкт-Петербургского экономического форума, который в этом году приобрел особую значимость на фоне празднования 70-летия установления дружеских отношений России и Китая. Китай — крупнейший экономический партнер России, и присутствие на форуме первых лиц КНР может придать новый импульс российско-китайским отношениям, в том числе и рост инвестиционной активности.

«Таким образом, рубль продолжит укрепляться против доллара, но не так активно против евро на фоне роста курса европейской валюты на международном рынке Forex. Снижение курса евро против рубля может произойти в зону 72,78—73 руб.», — полагает Егоров.

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