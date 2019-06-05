Назван регион РФ, лидирующий по объёму вторичного авторынка

Красногорск, , 10:14 — REGNUM По результатам первых четырёх месяцев 2019 года вторичный авторынок Подмосковья занял первое место среди регионов РФ. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, за отчётный период автолюбители Подмосковья купили 103,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 13,7% больше по сравнению с 2018 годом. Стоит отметить, что в Москве было реализовано на 21,1 тыс. авто меньше, чем в Подмосковье.

Что касается марочных предпочтений среди подержанных авто у жителей Московской области, то здесь лидирует бренд Lada. За январь-апрель 2019 года машин данной марки здесь было продано 13,3 тыс. единиц.

Вторую строчку занимают авто южнокорейской компании KIA. Их за четыре месяца приобрели 7 761 подмосковный житель. Тройку лидеров замыкает бренд Hyundai с результатом 7 078 реализованных подержанных автомобилей.

Третье и четвёртое места занимают американский Ford (6403 шт.) и немецкий Volkswagen (6171 шт.).

Читайте также: В России вырос рынок подержанных мотоциклов с пробегом