Без УАЗа, доход подрос: декларацию семьи ульяновского губернатора уточнили

Ульяновск, , 10:07 — REGNUM В Ульяновской области скорректировали сведения о доходах и имуществе супруги губернатора Сергея Морозова. Изменился список транспортных средств — в нём не оказалось автомобиля УАЗ. Также уточнён доход: он увеличен на 50 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный 5 июня.

Согласно документу, в уточнённой декларации супруги губернатора вместо трёх транспортных средства осталось два: мотовездеход и появившийся в прошлом году «Лексус RX 200T». В прежней версии декларации в списке также был УАЗ (31 519−110).

Кроме того, изменились доходы: в первой редакции было указано 2 737 353,27 рублей, в уточнённой — на 50 тыс. рублей больше, 2 787 353,27 рублей.

«В случае, если в отчётном периоде служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе», — говорится в пояснительной части документа.

В остальном без изменений: супруга губернатора является собственником земельного участка под ИЖС (3412 кв. метров), жилого дома (26,2 кв. метров) и двух нежилых помещений (113,6 и 52,8 кв. метров).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Ульяновской области Сергей Морозов задекларировал 3 814 213,1 рублей дохода по итогам 2018 года. Это на 7,23% больше, чем было в 2017 году. В абсолютном выражении доход вырос на 257 299,6 рублей. Доход супруги губернатора сократился в 2,3 раза. Личной собственности у губернатора по-прежнему нет, в пользовании, как и ранее, находятся земельный участок под ИЖС (3412 кв. метров) и два жилых дома (100,1 и 26,2 кв. метров).

Читайте ранее в этом сюжете: Доходы ульяновского губернатора выросли, у супруги — новый «Лексус»